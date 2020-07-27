В оккупированном Крыму водолазы поищут затопленную бронемашину
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Сотрудники российского "Военно-технического общества" начали водолазные работы в Керченском проливе, где затонула бронемашина БРДМ-2. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу организации в Facebook.
"Ряд служб, что сопровождали нас во время "Керченского десанта", в частности ГИМС МЧС предоставили данные о затоплении машины. К сожалению, это только предполагаемые места. На самом деле нужно учитывать целый ряд факторов - от технической погрешности до течения. Кроме того, некоторые точки находятся на расстоянии 500 метров друг от друга. Таким образом, можно говорить о том, что весь квадрат поиска составляет километр на километр. А это достаточно большое расстояние", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что работы по поиску и изъятию бронемашины не останавливаются.
Напомним, в оккупированном Крыму на "Дороге мужества" затонула бронемашина .