В окупованому Криму на “Дорозі мужності” затонула бронемашина
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Бронемашина БРДМ-2 затонула під час форсування Керченської протоки в рамках акції “Дорога мужності. Керченський десант” на честь Керченсько-Ельтигенського десанту 1943 року. Про це пише “Крим Реалії”, наводячи слова прессекретаря громадської організації “Військово-технічне товариство” Андрія Коннова, передає УНН.
“Після проходження відрізка приблизно 5 км автомобіль БРДМ-2, який рухався першим у колоні, вийшов на відрізок, де сильна течія, викликана неоднорідними перепадами глибини в цьому місці. На цю течію наклався сильний фактор бічного вітру, про який ми не були попереджені — він виявився сильнішим, ніж ми очікували”, — цитують ЗМІ Коннова.
За його словами, зазначають ЗМІ, штатні системи автомобіля працювали, вони викачували воду, але вода прибувала швидко, і система не впоралася.
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“Завдяки оперативним діям МНС вдалося швидко евакуювати весь екіпаж БРДМ у кількості п’яти осіб. Загрози особам не було, оскільки поруч перебував катер. Після евакуації екіпажу 8-10 хвилин тривала боротьба за те, щоб врятувати машину”, — заявив Коннов.
На вимогу рятувальників автомобілі завершили форсування протоки і розвернулися. Тепер вирішується питання вилучення БРДМ із води.
На цей час відсутнє підтвердження цієї інформації від відповідних відомств Росії та анексованого Криму.
Видання також відзначає, що роком раніше три російських БРДМ-2 перетинали Керченську протоку в рамках тієї ж акції, при цьому одна з бронемашин заглохла. Їй на допомогу прийшов катер управління МНС Росії у Криму.