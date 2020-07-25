В оккупированном Крыму на "Дороге мужества" затонула бронемашина

ukru
Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103691 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113105 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 117995 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 152284 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117254 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142746 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104525 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102869 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105189 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102319 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Днепре прогремели взрывы

В Днепре прогремели взрывы

4 марта, 23:43 • 59796 просмотра
"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

5 марта, 01:24 • 83672 просмотра
Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

5 марта, 02:14 • 64076 просмотра
"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

5 марта, 02:42 • 48211 просмотра
Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

5 марта, 02:45 • 75731 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 114378 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 152286 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 142748 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 393314 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 343694 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 86360 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 108483 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 136519 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 213522 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 240047 просмотра
Актуальное
В оккупированном Крыму на "Дороге мужества" затонула бронемашина

В оккупированном Крыму на "Дороге мужества" затонула бронемашина

Киев  •  УНН

 • 15402 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Бронемашина БРДМ-2 затонула во время форсирования Керченского пролива в рамках акции "Дорога мужества. Керченский десант" в честь Керченско-Эльтигенского десанта 1943 года. Об этом пишет "Крым Реалии", приводя слова пресс-секретаря общественной организации "Военно-техническое общество" Андрея Коннова, передает УНН.

"После прохождения отрезка примерно 5 км автомобиль БРДМ-2, который двигался первым в колонне, вышел на отрезок, где сильное течение, вызванное неоднородными перепадами глубины в этом месте. На это течение наложился сильный фактор бокового ветра, о котором мы не были предупреждены - он оказался сильнее, чем мы ожидали", - цитируют СМИ Коннова.

По его словам, отмечают СМИ, штатные системы автомобиля работали, они выкачивали воду, но вода прибывала быстро, и система не справилась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военный вертолет РФ "жестко" сел в Крыму, есть раненые

"Благодаря оперативным действиям МЧС удалось быстро эвакуировать весь экипаж БРДМ в количестве пяти человек. Угрозы лицам не было, поскольку рядом находился катер. После эвакуации экипажа 8-10 минут продолжалась борьба за то, чтобы спасти машину", - заявил Коннов.

По требованию спасателей автомобили завершили форсирования пролива и развернулись. Теперь решается вопрос - как вытащить БРДМ из воды.

В настоящее время отсутствует подтверждение этой информации от соответствующих ведомств России и аннексированного Крыма.

Издание также отмечает, что годом ранее три российских БРДМ-2 пересекали Керченский пролив в рамках той же акции, при этом одна из бронемашин заглохла. Ей на помощь пришел катер управления МЧС России в Крыму.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы