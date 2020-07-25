В оккупированном Крыму на "Дороге мужества" затонула бронемашина
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Бронемашина БРДМ-2 затонула во время форсирования Керченского пролива в рамках акции "Дорога мужества. Керченский десант" в честь Керченско-Эльтигенского десанта 1943 года. Об этом пишет "Крым Реалии", приводя слова пресс-секретаря общественной организации "Военно-техническое общество" Андрея Коннова, передает УНН.
"После прохождения отрезка примерно 5 км автомобиль БРДМ-2, который двигался первым в колонне, вышел на отрезок, где сильное течение, вызванное неоднородными перепадами глубины в этом месте. На это течение наложился сильный фактор бокового ветра, о котором мы не были предупреждены - он оказался сильнее, чем мы ожидали", - цитируют СМИ Коннова.
По его словам, отмечают СМИ, штатные системы автомобиля работали, они выкачивали воду, но вода прибывала быстро, и система не справилась.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Военный вертолет РФ "жестко" сел в Крыму, есть раненые
"Благодаря оперативным действиям МЧС удалось быстро эвакуировать весь экипаж БРДМ в количестве пяти человек. Угрозы лицам не было, поскольку рядом находился катер. После эвакуации экипажа 8-10 минут продолжалась борьба за то, чтобы спасти машину", - заявил Коннов.
По требованию спасателей автомобили завершили форсирования пролива и развернулись. Теперь решается вопрос - как вытащить БРДМ из воды.
В настоящее время отсутствует подтверждение этой информации от соответствующих ведомств России и аннексированного Крыма.
Издание также отмечает, что годом ранее три российских БРДМ-2 пересекали Керченский пролив в рамках той же акции, при этом одна из бронемашин заглохла. Ей на помощь пришел катер управления МЧС России в Крыму.