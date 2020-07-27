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В окупованому Криму водолази пошукають затоплену бронемашину

В окупованому Криму водолази пошукають затоплену бронемашину

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Співробітники російського “Військово-технічного товариства” почали водолазні роботи в Керченській протоці, де затонула бронемашина БРДМ-2. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу організації у Facebook.

“Низка служб, що супроводжували нас під час „Керченського десанту“, зокрема ГІМС МНС, надали дані про місце затоплення машини. На жаль, це лише передбачувані місця. Насправді потрібно враховувати цілу низку факторів — від технічної похибки до течії. Крім того, деякі точки є на відстані 500 метрів одна від одної. Таким чином, можна говорити про те, що весь квадрат пошуку становить кілометр на кілометр. А це досить велика відстань”, — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що роботи з пошуку й вилучення бронемашини не зупиняються.

Нагадаємо, в окупованому Криму на “Дорозі мужності” затонула бронемашина.

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