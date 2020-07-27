В окупованому Криму водолази пошукають затоплену бронемашину

“Низка служб, що супроводжували нас під час „Керченського десанту“, зокрема ГІМС МНС, надали дані про місце затоплення машини. На жаль, це лише передбачувані місця. Насправді потрібно враховувати цілу низку факторів — від технічної похибки до течії. Крім того, деякі точки є на відстані 500 метрів одна від одної. Таким чином, можна говорити про те, що весь квадрат пошуку становить кілометр на кілометр. А це досить велика відстань”, — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що роботи з пошуку й вилучення бронемашини не зупиняються.

Нагадаємо, в окупованому Криму на “Дорозі мужності” затонула бронемашина.