В оккупированном Крыму снимают фильм о "событиях 2014 года в Луганской области"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В оккупированном Симферополе проходят съемки российского фильма под названием “Солнцепек” о “событиях происходивших в 2014 году в Луганской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на подконтрольною России администрацию города.
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“Ряд эпизодов картины снимается у здания администрации города Симферополя. По мнению авторов ленты, данная локация как нельзя лучше отвечает творческим задачам фильма”, — говорится в сообщении.
По информации прес службы, постановщик картины Максим Бриус снял такие киноленты, как “Зоя”, “Морские дьяволы”, “Береговая охрана” и “Шугалей — 2”, а оператор Эдгар Жамгарян известен художественными фильмами “Ленинград 46”, “Крылья Империи”, “Ржев” и “Небо”.
Дополнение
В начале марта видеоплатформа YouTube обозначила российский пропагандистский фильм о оккупированном Крыме — “Крым. Путь на Родину”, как “неприемлемый” или “оскорбительный”.