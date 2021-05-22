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В оккупированном Крыму снимают фильм о "событиях 2014 года в Луганской области"

Киев • УНН

 • 19036 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. В оккупированном Симферополе проходят съемки российского фильма под названием “Солнцепек” о “событиях происходивших в 2014 году в Луганской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на подконтрольною России администрацию города.

В оккупированном Крыму снимают фильм о "событиях 2014 года в Луганской области"

Цитата

“Ряд эпизодов картины снимается у здания администрации города Симферополя. По мнению авторов ленты, данная локация как нельзя лучше отвечает творческим задачам фильма”, — говорится в сообщении.

По информации прес службы, постановщик картины Максим Бриус снял такие киноленты, как “Зоя”, “Морские дьяволы”, “Береговая охрана” и “Шугалей — 2”, а оператор Эдгар Жамгарян известен художественными фильмами “Ленинград 46”, “Крылья Империи”, “Ржев” и “Небо”.

Дополнение

В начале марта видеоплатформа YouTube обозначила российский пропагандистский фильм о оккупированном Крыме — “Крым. Путь на Родину”, как “неприемлемый” или “оскорбительный”.

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