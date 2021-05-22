В окупованому Криму знімають фільм про "події 2014 року в Луганській області"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. В окупованому Сімферополі проходять зйомки російського фільму під назвою "Солнцепек" про "події, що відбувалися в 2014 році в Луганській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на підконтрольну Росії адміністрацію міста.
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"Низка епізодів картини знімається у будівлі адміністрації міста Сімферополя. На думку авторів стрічки, дана локація якнайкраще відповідає творчим завданням фільму", - йдеться в повідомленні.
За інформацією пресслужби, постановник картини Максим Бріус зняв такі фільми, як "Зоя", "Морські дияволи", "Берегова охорона" і "Шугалей - 2", а оператор Едгар Жамгарян відомий художніми фільмами "Ленінград 46", "Крила Імперії" , "Ржев" і "Небо".
Доповнення
На початку березня відеоплатформа YouTube позначила російський пропагандистський фільм про окупований Крим - "Крим. Шлях на Батьківщину", як "неприйнятний" або "образливий".