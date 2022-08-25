В оккупированном Крыму незаконно находятся до 800 тысяч россиян

Цитата

"Мы подробно не прописывали в стратегии деоккупации Крыма вопросы гражданства и прав граждан российской федерации, приехавших на территорию полуострова и находящихся там незаконно. Их там находится от 500 до 800 тысяч, некоторые эксперты называют именно такие цифры", – отметила Ташева.

Детали

Она также отметила, что неизвестно, какой статус получит Крым после деоккупации. По словам Ташевой, это может быть автономная республика, как раньше, либо обычный регион с особым статусом для Севастополя.

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время выступления на саммите Крымской платформы сообщил, что Украина готова провести демилитаризацию оккупированного Крыма, ведь россия наносит удары с территории полуострова.



Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что у Украины нет запрета от партнеров по ударам по военным объектам россии на оккупированных территориях, в частности в Крыму.