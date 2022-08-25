В окупованому Криму незаконно перебувають до 800 тисяч росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У тимчасово-окупованому Криму незаконно перебуває до 800 тисяч громадян російської федерації. Про це під час брифінгу заявила представниця Президента в Криму Таміла Ташева, передає УНН.
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"Ми детально не прописували у стратегії деокупаціі Криму питання громадянства та прав громадян російської федерації, які приїхали на територію півострова і перебувають там незаконно. Їх там перебуває від 500 до 800 тисяч, деякі експерти називають саме такі цифри", – зазначила Ташева.
Деталі
Вона також зазначила, що наразі невідомо, який статус отримає Крим після деокупації. За словами Ташевої, це може бути автономна республіка, як раніше, або звичайний регіон з окремим статусом для Севастополя.
Доповнення
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на саміті Кримської платформи повідомив, що Україна готова провести демілітаризацію окупованого Криму, адже росія завдає ударів з території півострова.
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що Україна не має заборони від партнерів щодо ударів по військових об'єктах росії на окупованих територіях, зокрема в Криму.