В оккупированном Крыму пытаются снести храм ПЦУ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Оккупационные власти Крыма начала выдавать предписания к храму ПЦУ в Евпатории о незаконном его строительстве и тем самым требует его снести. Об этом корреспонденту УНН рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Православной Церкви Украины Евстратий (Зоря).
"Недавно в Евпатории начали выдавать предписания к храму, он будто бы незаконно построенный и поэтому должен быть снесен", - сообщил он.
По словам архиепископа ситуация в отношении религиозных общин и храмов ПЦУ в Крыму остается стабильно тяжелой, ведь действия оккупационных властей непредсказуемы.
"Ситуация остается стабильно тяжелой и в любой момент может ухудшиться, так как для российской власти даже ее собственные законы не имеют никакого значения. Если она примет какое-то решение, то она будет воплощать его в жизнь несмотря на законы или на какие-то международные правила и обязательства", - добавил архиепископ.
Напомним, архиепископ Симферопольский и Крымский Климент заявил, что власть аннексированного Крыма хочет закрыть главный храм Православной церкви Украины, который действует на территории полуострова. В то же время так называемая "власть Крыма" в ответ заявила, что готова предоставить в постоянное безвозмездное пользование помещения кафедрального собора Святых Владимира и Ольги, если церковь зарегистрируется на территории России.
Как сообщал УНН, в оккупированном Крыму задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Климента (Кущ). По словам адвоката архиепископу хотели "приплести" мелкое хулиганство.
Кроме того, Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что "причиной для задержания Климента была его запланированая поездка в СИЗО города Ростов-на-Дону для посещения там украинского политзаключенного Павла Гриба, на что ростовским судом предварительно было дано разрешение".