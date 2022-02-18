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15 марта, 19:03 • 100016 просмотра

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В оккупированном Крыму арестовали делегата Курултая Дудакова, еще 15 крымских татар задержаны

В оккупированном Крыму арестовали делегата Курултая Дудакова, еще 15 крымских татар задержаны

Киев • УНН

 • 14180 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Подконтрольный России Бахчисарайский районный суд в оккупированном Крыму арестовал на 10 суток делегата Курултая крымскотатарского народа Эдема Дудакова. Как сообщает УНН со ссылкой на Facebook Крымской солидарности, по делу Дудакова задержаны еще 15 крымских татар.

Детали

Адвокат Эдема Дудакова сообщил, что подконтрольный России Бахчисарайский районный суд в Крыму приговорил к 10 суткам административного ареста делегата Курултая крымскотатарского народа Эдема Дудакова.

Адвокат подчеркнул, что Дудаков не признал своей вины, и указал, что текст, на котором строилось обвинение, был вырван из контекста. Он добавил, что защита решение суда намерена обжаловать.

Как сообщает организация, в Бахчисарае прошли массовые задержания крымскотатарских слушателей по делу Эдема Дудакова. Всего задержано около 15 крымских татар.

“Среди задержанных - корреспондент и гражданский журналист “Крымской солидарности " Азиз Азизов и мать политзаключенного Сейрана Салиева - Зодие Салиева. Журналиста задержали в грубой форме, сказав: "Заходи, заходи быстро, будешь внутри снимать!" - говорится в сообщении.

Дополнение

17 февраля российские силовики в оккупированном Крыму задержали делегата Курултая Эдема Дудакова из-за комментария 2017 года в соцсетях.

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