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В окупованому Криму арештували делегата Курултаю Дудакова, ще 15 кримських татар затримано

В окупованому Криму арештували делегата Курултаю Дудакова, ще 15 кримських татар затримано

Київ • УНН

 • 14184 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Підконтрольний Росії Бахчисарайський районний суд в окупованому Криму заарештував на 10 діб делегата Курултаю кримськотатарського народу Едема Дудакова. Як повідомляє УНН із посиланням на Facebook Кримської солідарності, у справі Дудакова затримано ще 15 кримських татар.

Деталі

Адвокат Едема Дудакова повідомив, що підконтрольний Росії Бахчисарайський районний суд у Криму присудив 10 діб адміністративного арешту делегату Курултаю кримськотатарського народу Едему Дудакову.

Адвокат наголосив, що Дудаков не визнав своєї провини, і вказав, що текст, на якому будувалося обвинувачення, був вирваний із контексту. Він додав, що захист рішення суду має намір оскаржити.

Як повідомляє організація, у Бахчисараї відбулися масові затримання кримськотатарських слухачів у справі Едема Дудакова. Усього затримано близько 15 кримських татар.

“Серед затриманих – кореспондент та громадянський журналіст “Кримської солідарності” Азіз Азізов та мати політв'язня Сейрана Салієва – Зодіє Салієва. Журналіста затримали у грубій формі, сказавши: "Заходь, заходь швидко, будеш усередині знімати!" - йдеться у повідомленні.

Доповнення

17 лютого російські силовики в окупованому Криму затримали делегата Курултаю Едема Дудакова через коментар 2017 року у соцмережах.

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