В окупованому Криму арештували делегата Курултаю Дудакова, ще 15 кримських татар затримано
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Підконтрольний Росії Бахчисарайський районний суд в окупованому Криму заарештував на 10 діб делегата Курултаю кримськотатарського народу Едема Дудакова. Як повідомляє УНН із посиланням на Facebook Кримської солідарності, у справі Дудакова затримано ще 15 кримських татар.
Деталі
Адвокат Едема Дудакова повідомив, що підконтрольний Росії Бахчисарайський районний суд у Криму присудив 10 діб адміністративного арешту делегату Курултаю кримськотатарського народу Едему Дудакову.
Адвокат наголосив, що Дудаков не визнав своєї провини, і вказав, що текст, на якому будувалося обвинувачення, був вирваний із контексту. Він додав, що захист рішення суду має намір оскаржити.
Як повідомляє організація, у Бахчисараї відбулися масові затримання кримськотатарських слухачів у справі Едема Дудакова. Усього затримано близько 15 кримських татар.
“Серед затриманих – кореспондент та громадянський журналіст “Кримської солідарності” Азіз Азізов та мати політв'язня Сейрана Салієва – Зодіє Салієва. Журналіста затримали у грубій формі, сказавши: "Заходь, заходь швидко, будеш усередині знімати!" - йдеться у повідомленні.
Доповнення
17 лютого російські силовики в окупованому Криму затримали делегата Курултаю Едема Дудакова через коментар 2017 року у соцмережах.