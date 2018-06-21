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В оккупированной Евпатории горел пансионат: шесть человек пострадали

В оккупированной Евпатории горел пансионат: шесть человек пострадали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Шесть человек пострадали в четверг в результате пожара на территории частного пансионата "Арсенал" в оккупированной Евпатории. Об этом издание ТАСС сообщает со ссылкой на слова так называемого главы администрации города Андрея Филонова, передает УНН.

"По информации на данный момент, пострадали шесть человек. Три человека в реанимации, одна из них в тяжелом состоянии с ожогами 60% тела. Еще три человека были доставлены в больницу сейчас", - сказал он.

По предварительным данным, возгорание возникло на кровле санатория "Арсенал".

Площадь пожара составила 280 кв. метров. Огонь с кровли здания перешел на номера. Позже в этот день возгорание удалось ликвидировать.

По информации издания, причиной пожара в частном пансионате в Евпатории могло стать короткое замыкание.

Как сообщал УНН, в Украине 20-22 июня, по данным синоптиков, ожидается высокий уровень пожарной опасности.

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