В оккупированной Евпатории горел пансионат: шесть человек пострадали

"По информации на данный момент, пострадали шесть человек. Три человека в реанимации, одна из них в тяжелом состоянии с ожогами 60% тела. Еще три человека были доставлены в больницу сейчас", - сказал он.

По предварительным данным, возгорание возникло на кровле санатория "Арсенал".

Площадь пожара составила 280 кв. метров. Огонь с кровли здания перешел на номера. Позже в этот день возгорание удалось ликвидировать.

По информации издания, причиной пожара в частном пансионате в Евпатории могло стать короткое замыкание.

Как сообщал УНН, в Украине 20-22 июня, по данным синоптиков, ожидается высокий уровень пожарной опасности.