В окупованій Євпаторії горів пансіонат: шестеро людей постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Шестеро людей постраждали в четвер в результаті пожежі на території приватного пансіонату "Арсенал" в окупованій Євпаторії. Про це видання ТАСС повідомляє з посиланням на слова так званого глави адміністрації міста Андрія Філонова, передає УНН.
“За інформацією на даний момент, постраждали шестеро людей. Три людини в реанімації, одна з них у тяжкому стані з опіками 60% тіла. Ще три людини були доставлені в лікарню зараз”, — сказав він.
За попередніми даними, загоряння виникло на покрівлі санаторію “Арсенал”.
Площа пожежі сягнула 280 кв. метрів. Вогонь з покрівлі будівлі перейшов на номери. Пізніше цього дня загоряння вдалось ліквідувати.
За інформацією видання, причиною пожежі в приватному пансіонаті в Євпаторії могло стати коротке замикання.
Як повідомляв УНН, в Україні 20-22 червня, за даними синоптиків, очікується найвищий рівень пожежної небезпеки.