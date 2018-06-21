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В окупованій Євпаторії горів пансіонат: шестеро людей постраждали

В окупованій Євпаторії горів пансіонат: шестеро людей постраждали

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Шестеро людей постраждали в четвер в результаті пожежі на території приватного пансіонату "Арсенал" в окупованій Євпаторії. Про це видання ТАСС повідомляє з посиланням на слова так званого глави адміністрації міста Андрія Філонова, передає УНН.

“За інформацією на даний момент, постраждали шестеро людей. Три людини в реанімації, одна з них у тяжкому стані з опіками 60% тіла. Ще три людини були доставлені в лікарню зараз”, — сказав він.

За попередніми даними, загоряння виникло на покрівлі санаторію “Арсенал”.

Площа пожежі сягнула 280 кв. метрів. Вогонь з покрівлі будівлі перейшов на номери. Пізніше цього дня загоряння вдалось ліквідувати.

За інформацією видання, причиною пожежі в приватному пансіонаті в Євпаторії могло стати коротке замикання.

Як повідомляв УНН, в Україні 20-22 червня, за даними синоптиків, очікується найвищий рівень пожежної небезпеки.

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