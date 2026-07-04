В окружении Трампа попытались потролить Тейлор Свифт на фоне её свадьбы - СМИ
Киев • УНН
Администрация Трампа опубликовала мем, обыгрывая свадебное оформление певицы. В публикации использовали фразу "Trump Is Your President" вместо свадебной надписи.
Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала в соцсетях серию постов, в которых высмеяла свадьбу певицы Тейлор Свифт и игрока НФЛ Трэвиса Келси. На официальной странице Белого дома появился мем, обыгрывающий свадебное оформление мероприятия, сообщает The Hollywood Reporter, передает УНН.
Детали
В публикации Белый дом использовал стилистику цифрового баннера с надписью "JUST&T Married", заменив его на фразу "Trump Is Your President" ("Трамп – ваш президент").
Накануне также был опубликован коллаж с Трампом в центре и надписью "America’s Eras Tour", что является отсылкой к рекордному концертному туру Тейлор Свифт.
Издание отмечает, что в последнее время президент США неоднократно публично критиковал или высмеивал американских знаменитостей, однако в отношении Свифт его действия выглядят более сдержанными. Авторы материала предполагают, что это может быть связано с популярностью певицы среди избирателей в ключевых штатах.
The Hollywood Reporter также напоминает, что конфликт между Трампом и Свифт длится уже несколько лет. В 2024 году после появления дипфейка, в котором певица якобы поддержала его кандидатуру, Свифт публично опровергла это. В ответ Трамп написал в соцсетях: "I HATE TAYLOR SWIFT!" ("Я ненавижу Тейлор Свифт!").
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