В отдельных областях Украины выпало до 45 см снега - ГосЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В отдельных областях Украины выпало до 45 сантиметров снега. Об этом на брифинге сообщил директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Владимир Демчук, передает корреспондент УНН.
“С 28 февраля по 1 марта шел сильный снег в большинстве областей Украины. В отдельных местах выпало до 45 см снега”, — сообщил В.Демчук.
Как сообщал УНН, в столице Украины по состоянию на утро 1 марта выпало 20 см снега.