В отдельных областях Украины выпало до 45 см снега - ГосЧС

“С 28 февраля по 1 марта шел сильный снег в большинстве областей Украины. В отдельных местах выпало до 45 см снега”, — сообщил В.Демчук.

Как сообщал УНН, в столице Украины по состоянию на утро 1 марта выпало 20 см снега.