В окремих областях України випало до 45 см снігу - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. В окремих областях України випало до 45 сантиметрів снігу. Про це на брифінгу повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Державної служби України з надзвичайних ситуацій Володимир Демчук, передає кореспондент УНН.
“З 28 лютого по 1 березня йшов сильний сніг в більшості областях України. В окремих місцях випало до 45 см снігу”, — повідомив В.Демчук.
Як повідомляв УНН, у столиці Україні станом на ранок 1 березня випало 20 см снігу.