В оккупированном селе на Херсонщине российский штурмовик устроил стрельбу: ранения получил сотрудник ОМОНа
Киев • УНН
Российский военный устроил стрельбу на оккупированной Херсонщине, ранив сотрудника ОМОНа. На месте происшествия было найдено несколько автоматов.
Штурмовик вс рф открыл беспорядочную стрельбу из автоматов в оккупированном селе Херсонской области. Ранения получил сотрудник ОМОН, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.
Детали
В оккупированном россией украинском селе Хорлы Херсонской области поздно вечером 28 декабря была слышна стрельба.
ASTRA выяснила, что штурмовик 81-й бригады 36-летний Илья Ульянов решил пострелять в воздух. Сквозное ранение ступни получил сотрудник ОМОН из Дагестана Арсен Яхьяев. На месте найдено несколько автоматов Калашникова.
В оккупированном селе на Херсонщине российский штурмовик устроил стрельбу: ранения получил сотрудник ОМОНа
Российский военный устроил стрельбу на оккупированной Херсонщине, ранив сотрудника ОМОНа. На месте происшествия было найдено несколько автоматов.
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