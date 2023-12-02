В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв - Федоров
Киев • УНН
В северной части оккупированного Мелитополя жители сообщили о взрыве
Жители временно оккупированного Мелитополя сообщили, что слышали взрыв в северной части города. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.
Мелитополь, добрый вечер. Жители сообщают о взрыве в северной части города. Оккупанты, пакет?
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Украинская разведка сообщала, что Силы украинского сопротивления уничтожили несколько российских оккупантов и нанесли поражение вражеской технике во временно оккупированном Мелитополе.
В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв - Федоров
В северной части оккупированного Мелитополя жители сообщили о взрыве.
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