В оккупированном Мариуполе "прилет": вспыхнул пожар, на место едут "скорые"
Киев • УНН
По данным "Бердянск Сегодня", взрывы прогремели в Бердянске и Мариуполе.
В оккупированном Мариуполе прилет. Как сообщили в городском совете Мариуполя, были слышны взрывы, на место выехали "скорые", передает УНН.
Как сообщили в городском совете, за ПортСити что-то сильно пылает.
"Туда сейчас выехали кареты скорой помощи. Ждем детали и официальной информации от ВСУ", - говорится в сообщении.
Добавим
По данным "Бердянск Сегодня", взрывы прогремели в Бердянске и Мариуполе.
"В Мариуполе после взрыва стало немного ярче. О большом пожаре сообщают местные паблики", - говорится в сообщении.
В оккупированном Мариуполе "прилет": вспыхнул пожар, на место едут "скорые"
По данным "Бердянск Сегодня", взрывы прогремели в Бердянске и Мариуполе.
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