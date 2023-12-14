В оккупированном Мариуполе "прилет": вспыхнул пожар, на место едут "скорые"

Эксклюзив
Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций
  •  130591 просмотра

Как отличить культурные ценности от антиквариата - в КНИГСЭ рассказали об особенностях экспертизы изъятых частных коллекций

Эксклюзив
Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"
  •  131397 просмотра

Реформа, которую предлагает Минобороны, приведет к удешевлению мяса, которое будет поставляться в воинские части - Ассоциация "Мясной отрасли"

Эксклюзив
В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист
  •  127611 просмотра

В случае ликвидации прибыльного банка, акционеры должны получить остатки активов после расчета со всеми кредиторами - юрист

Эксклюзив
У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт
  •  124116 просмотра

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Эксклюзив
В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату
  •  128588 просмотра

В Украине за менее чем полгода провели проверки на почти 670 предприятиях, задерживающих зарплату

Эксклюзив
Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж
  •  125497 просмотра

Российский шпион Шепелев формировал теневой бизнес в л/днр, финансировал террористов и помогал в подготовке к захвату Крыма - Маломуж

Эксклюзив
Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы
  •  120302 просмотра

Миллионные расходы на зарплату: в агентстве, которое начнет закупки для войска только со следующего года, уже расписали фонд заработной платы

Эксклюзив
Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз
13 декабря  •  104869 просмотра

Хакерская атака на Киевстар: спрос на eSIM оператора lifecell увеличился в 10 раз

Эксклюзив
Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков
13 декабря  •  138350 просмотра

Гетманцев руководит налоговой через своего бывшего помощника - член Ассоциации налогоплательщиков

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"
13 декабря  •  148314 просмотра

Блокада на границе с Польшей: 2,6 тыс. грузовиков стоят в очереди в сторону Украины, оживилось движение на "Ягодине"

Эксклюзив
Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию
13 декабря  •  137817 просмотра

Эксперт объяснил почему "челночное движение" на "синей ветке" киевского метро кардинально не улучшит дорожную ситуацию

Эксклюзив
Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар
13 декабря  •  127579 просмотра

Комитет ВР по нацбезопасности планирует провести заседание для изучения кибератаки на Киевстар

Эксклюзив
Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф
13 декабря  •  122911 просмотра

Верховный Суд засчитал экс-депутату - агенту фсб Шепелеву в отбытое наказание срок его неподтвержденного пребывания в СИЗО рф

Эксклюзив
Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей
13 декабря  •  122736 просмотра

Нацбанк планирует до конца следующего года построить эффективную экосистему мгновенных платежей

Эксклюзив
Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"
13 декабря  •  124203 просмотра

Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций на востоке, две ТЭЦ прекратили выдачу электроэнергии - Укрэнерго

россияне обстреляли одну из теплоэлектростанций на востоке, две ТЭЦ прекратили выдачу электроэнергии - Укрэнерго

  •  124543 просмотра
В Румынии ночью упал "шахед" рф, который атаковал Украину: образовалась воронка в 1,5 метра

В Румынии ночью упал "шахед" рф, который атаковал Украину: образовалась воронка в 1,5 метра

  •  121906 просмотра
Еще один Patriot, боеприпасы и вездеходы: Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине

Еще один Patriot, боеприпасы и вездеходы: Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине

  •  67862 просмотра
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы

  •  64359 просмотра
ВС ВСУ сообщили о пусках ракет в район Староконстантинова в Хмельницкой области

ВС ВСУ сообщили о пусках ракет в район Староконстантинова в Хмельницкой области

  •  62605 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
v-okkupirovannom-mariupole-prilet-vspikhnul-pozhar-na-mesto-yedut-skorie

В оккупированном Мариуполе "прилет": вспыхнул пожар, на место едут "скорые"

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 22:03  •  14640 просмотра

Read in English

По данным "Бердянск Сегодня", взрывы прогремели в Бердянске и Мариуполе.

В оккупированном Мариуполе прилет. Как сообщили в городском совете Мариуполя, были слышны взрывы, на место выехали "скорые", передает УНН.

Как сообщили в городском совете, за ПортСити что-то сильно пылает.

"Туда сейчас выехали кареты скорой помощи. Ждем детали и официальной информации от ВСУ", - говорится в сообщении.

Добавим

По данным "Бердянск Сегодня", взрывы прогремели в Бердянске и Мариуполе. 

"В Мариуполе после взрыва стало немного ярче. О большом пожаре сообщают местные паблики", - говорится в сообщении.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Общество
В окупованому Маріуполі "приліт": спалахнула пожежа, на місце їдуть "швидкі"
"Arrival" in occupied Mariupol: fire broke out, ambulances are on the way
Новости по теме

В оккупированном Мариуполе "прилет": вспыхнул пожар, на место едут "скорые"

По данным "Бердянск Сегодня", взрывы прогремели в Бердянске и Мариуполе.

Общество •   •  14640 просмотра
В оккупированном Мариуполе "прилет": вспыхнул пожар, на место едут "скорые"

Кулеба рассказал о страстях, бушевавших в дипломатическом кругу накануне решения Евросовета

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, подчеркнул решимость и веру как ключевые закулисные факторы в получении поддержки ЕС в переговорах о членстве Украины, несмотря на сомнения относительно позиции Венгрии. Европейский Совет решил начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой.

Политика •   •  16385 просмотра
Кулеба рассказал о страстях, бушевавших в дипломатическом кругу накануне решения Евросовета

Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС: европейские лидеры приветствуют Зеленского

Европейские лидеры поздравили Президента Украины Зеленского с началом переговоров о вступлении в ЕС.

Политика •   •  17121 просмотра
Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС: европейские лидеры приветствуют Зеленского

Финляндия на месяц закроет границу с Россией из-за угрозы национальной безопасности

Финляндия полностью закроет свою границу с Россией на месяц, начиная с 20:00 завтрашнего дня, о чем объявила министр внутренних дел Мари Рантанен, ссылаясь на угрозу национальной безопасности от нелегальных въездов под влиянием другого государства.

Политика •   •  18825 просмотра
Финляндия на месяц закроет границу с Россией из-за угрозы национальной безопасности

Переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся 18 декабря - СМИ

ЕС начнет официальные переговоры о членстве с Украиной после того, как лидеры ЕС одобрили рекомендацию, несмотря на то, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан воздержался во время голосования.

Политика •   •  18563 просмотра
Переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся 18 декабря - СМИ

Сокрушительные атаки россиян в Одесской области: власть, бизнес и международные партнеры сплочены помощью пострадавшим

В Одесской ОГА отмечают, что ни один пострадавший человек, ни один пострадавший клочок имущества не останется без внимания местных органов власти, а также местной администрации.

Общество •   •  21036 просмотра
Сокрушительные атаки россиян в Одесской области: власть, бизнес и международные партнеры сплочены помощью пострадавшим

Суд над Гиркиным: экс-сотрудник фсб не признаёт своей вины в "экстремизме"

Игорь "Стрелков" Гиркин, экс-офицер фсб и бывший министр "ДНР", признал себя невиновным в экстремизме в московском суде; процесс закрыт для общественности. Его кандидатура на пост президента может быть заблокирована, если он будет осужден до выборов 2024 года.

Война •   •  22950 просмотра
Суд над Гиркиным: экс-сотрудник фсб не признаёт своей вины в "экстремизме"

ДУБЛЬ

Президент Украины Зеленский поздравил Грузию и Молдову с получением статуса кандидатов на вступление в ЕС, расценив это как совместный шаг навстречу ЕС, а также как начало переговоров о вступлении для Украины.

Политика •   •  5885 просмотра

Зеленский поздравил Грузию и Молдову с решениями Евросовета относительно их пути к членству в ЕС

Президент Украины Зеленский поздравил Грузию и Молдову с получением статуса кандидатов на вступление в ЕС, расценив это как совместный шаг навстречу ЕС, а также как начало переговоров о вступлении для Украины.

Политика •   •  22658 просмотра
Зеленский поздравил Грузию и Молдову с решениями Евросовета относительно их пути к членству в ЕС

Поляк на заблокированном пункте пропуска Рава-Русская сбил трех украинских водителей - журналист

Польский водитель сбил трех украинских водителей на заблокированном пункте пропуска Рава-Русская. Официальных комментариев пока что нет.

Криминал и ЧП •   •  22890 просмотра
Поляк на заблокированном пункте пропуска Рава-Русская сбил трех украинских водителей - журналист