В оккупированном Крыму сообщили о громком взрыве в Черноморском

Во временно оккупированном Крыму сообщают о громком взрыве в поселке Черноморское. Перед этим Крымский мост прикрыли дымовой завесой и в Севастополе некоторое время звучала воздушная тревога. Об этом сообщил в субботу телеграм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

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"О громком взрыве в поселке Черноморское сообщают наши подписчики", - говорится в сообщении.

Перед этим телеграм-канал сообщил о зафиксированном пуске еще одной ракеты из Красноперекопского района.

В оккупированном Крыму закрыли Крымский мост, сообщают о вероятной работе российской ПВО

И о том, что "Крымский мост прикрывают дымовой завесой".

А также, что сирена воздушной тревоги завыла в Севастополе, а затем ее выключили, "но над городом разлетались самолеты".