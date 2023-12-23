В оккупированном Крыму сообщили о громком взрыве в Черноморском
Сообщалось о взрыве в Черноморском, Крым, после того, как над Крымским мостом появилась дымовая завеса, а в Севастополе объявляли воздушную тревогу.
В Кропивницком сообщают о повторных слышимых взрывах. Ракетная угроза продолжается
Андрей Райкович предупреждает о ракетной угрозе в Кировоградской области; сообщается о взрывах в Кропивницком.
"Все ровно" - Вилкул о слышимых взрывах в Кривом Роге
Сообщение о взрывах в Кривом Роге подтвердил глава Совета обороны города Александр Вилкул.
В Кривом Роге и Кропивницком сообщили о слышимых взрывах. Глава Кировоградской ОВА призвал ничего не снимать
В Кривом Роге и Кропивницком сообщили о слышимых взрывах после предупреждения о ракетной угрозе.
В оккупированном Крыму закрыли Крымский мост, сообщают о вероятной работе российской ПВО
Крымский мост был закрыт на фоне сообщений об активности российской противовоздушной обороны.
ВС ВСУ предупредили о ракетной угрозе, Кропивницкий призвали идти в укрытие
ВС ВС Украины предупредили о ракетной угрозе в нескольких областях.
Школьное укрытие в Киеве восстановили после обвала потолка - КГВА
Школьное укрытие в Киеве восстановили после инцидента с обвалом потолка.
В Мариуполе заметили новую маркировку на вражеских грузовиках с БК
Советник мэра Мариуполя сообщил о новой символике на вражеских грузовиках с военными грузами, следующих в Бердянск.
Антивоенную работу Бэнкси в Лондоне похитили менее чем через час после подтверждения авторства
Двое мужчин на юге Лондона похитили работу Бэнкси с изображением на знаке "Стоп" дронов.
Оккупанты обстреляли Краснопольскую громаду в Сумской области: шесть взрывов
Российские войска обстреляли Краснопольскую громаду Сумской области, в результате чего произошло шесть взрывов.