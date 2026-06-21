В оккупированном Крыму снова раздавались выстрелы и взрывы 21 июня

Утром 21 июня в оккупированном Крыму снова раздались выстрелы и взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы.

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Выстрелы и взрывы прогремели в Севастополе и поселке Кача, а также на мысе Фиолент и на аэродроме «Саки» в Новофедоровке. О погибших и пострадавших пока неизвестно, но местные соцсети и «медиа» сообщают о стрельбе из тяжелого оружия.

Напомним

В ночь на 21 июня оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. Взрывы прогремели в Керчи и Евпатории.

Также УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил успешное применение модернизированных украинских дальнобойных дронов Fire Point по тюменскому НПЗ на расстоянии более 2 тыс км от границы.