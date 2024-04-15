В оккупированном Крыму россияне размещают системы ПВО неподалеку от гражданских - "АТЕШ"

Украинские партизаны нашли российские комплексы ПВО вблизи оккупированного Севастополя и передали Силам обороны координаты российской техники. Об этом пишет УНН со ссылкой на подпольное движение "АТЕШ".

Детали

Отмечается, что оккупанты размещают ракетное вооружение непосредственно возле домов местного населения, чем подвергают их опасности.

Наш агент в ходе разведки города Севастополя и его окрестностей обнаружил несколько мест дислокации средств ПВО оккупантов. Добавляем координаты: 44.516258, 33.548740 и 44.505588, 33.571606 - заявили в "АТЕШ"

Более подробная информация была передана представителям Сил обороны Украины.

Напомним

Партизаны "АТЕШ" выяснили, что в Джанкойском районе Крыма российские оккупанты прячут военную технику - танки и системы ПВО - на территории местного сельскохозяйственного предприятия, подвергая опасности гражданское население.

Агенты "АТЕШ" обнаружили базу материально-технического обеспечения чф рф в Крыму