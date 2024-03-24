В оккупированном Крыму произошли взрывы на нефтебазе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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krymКрым
Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  153079 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  150532 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  154998 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  164932 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  138838 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  269319 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  126950 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  138119 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  130345 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142941 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

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18 марта 2024, 18:47  •  385622 просмотра

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Обломки ракеты упали в лесополосе Деснянского района Киева

Польские ВВС подняли истребители F-16 в воздух

Польша подняла в воздух истребители F-16 в ответ на неопределенную ситуацию, согласно сообщениям польских ВВС.

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Польские ВВС подняли истребители F-16 в воздух

На Львовщине работает противовоздушная оборона

Во Львовской области действуют системы противовоздушной обороны, сообщил председатель Львовской областной военной администрации.

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На Львовщине работает противовоздушная оборона

Кличко сообщил о взрывах в Киеве

О взрывах в Киеве сообщил мэр города Виталий Кличко.

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Кличко сообщил о взрывах в Киеве

В Киеве работает противовоздушная оборона

В Киеве, столице Украины, во время воздушной тревоги работают системы противовоздушной обороны.

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В Киеве работает противовоздушная оборона

российская пропаганда распространяет фейк об украинском фильме "20 дней в Мариуполе"

рф ложно утверждает, что в украинском фильме "20 дней в Мариуполе" использованы кадры обстрелов из Горловки в 2014 году. Однако анализ показал, что эти кадры были сняты из разных мест и при разных погодных условиях, что опровергает фейковую новость.

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российская пропаганда распространяет фейк об украинском фильме "20 дней в Мариуполе"

В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области Украины произошли взрывы.

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Российские крылатые ракеты направляются в Полтавскую область

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о крылатых ракетах, движущихся из Сумской области в направлении Полтавской.

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Российские крылатые ракеты направляются в Полтавскую область

В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве, столице Украины, объявлена воздушная тревога, жителей призывают немедленно укрыться в убежищах гражданской обороны.

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В Киеве объявлена воздушная тревога