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В оккупированном Крыму прекратили продажу топлива на всех АЗС

Киев • УНН

 • 3532 просмотра

На всех автозаправочных станциях Крыма прекращена продажа топлива за наличные и безналичный расчет. Топливо будет предоставляться только "государственным службам, обеспечивающим жизнедеятельность" полуострова.

В оккупированном Крыму прекратили продажу топлива на всех АЗС

В воскресенье, 21 апреля, на всех автозаправочных станциях оккупированного Крыма приостановлена продажа топлива за наличные и безналичный расчет. Также его нельзя купить по талонам для физических и юридических лиц. Об этом сообщил в соцсетях глава оккупационной "власти" полуострова Сергей Аксенов, передает УНН.

Детали

Он отметил, что топливо будет предоставляться только "государственным службам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность республики Крым".

О всех дальнейших решениях в связи со сложившейся ситуацией на топливном рынке республики будет сообщено дополнительно. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации

- говорится в заявлении гауляйтера.

В то же время, по данным российских "медиа", в Крыму ввели графики отключений электроэнергии - часть полуострова уже осталась без света.

Напомним

В ночь на 21 июня оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. Взрывы прогремели в Керчи и Евпатории.

Утром 21 июня выстрелы и взрывы прогремели в Севастополе и поселке Кача, а также на мысе Фиолент и на аэродроме "Саки" в Новофедоровке.

Также УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил успешное применение модернизированных украинских дальнобойных дронов Fire Point по тюменскому НПЗ за более чем 2 тыс км от границы.

Евгений Устименко

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