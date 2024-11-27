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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В оккупированном Крыму "неспокойное" утро: сообщают о взрывах и дыме

В оккупированном Крыму "неспокойное" утро: сообщают о взрывах и дыме

Киев  •  УНН

 • 3318 просмотра

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В оккупированном Крыму зафиксирована активная работа российской ПВО в районе аэродрома Бельбек. Местные жители сообщают о взрывах и дыме в Севастополе.

Во временно оккупированном Крыму утро началось неспокойно, сообщали о работе российской ПВО в том числе в районе аэродрома Бельбек, а также взрывах и дыме в Севастополе, сообщает телеграм-канал "Крымский ветер", пишет УНН

Детали

"Над Военно-морским училищем в стрелковой бухте Севастополя поднимается дымок. Слышен запуск ракеты ПВО и стрельба из зенитки", - отметил телеграм-канал.

Телеграм-канал также показал фото с дымом с подписью: "Севастополь, территория Черноморского ВМУ им. Нахимова после взрывов".

А уже позже сообщило о том, что "в Севастополе много пусков ракет ПВО и взрывов, и что "сообщают о прилете по аэродрому Бельбек". "Мощнейший взрыв в Севастополе, похоже - прилет", - отметил также телеграм-канал.

Также указано на "взрыв на Бельбеке".

Перед этим сообщялось, что "на аэродроме Бельбек росПВО не умолкает", и что "похоже, основной удар направлен именно туда". А также, что "на аэродроме ("Саки") в Новофедоровке отстреливается росПВО". Кроме того и ранее сообщалось, что "в Севастополе слышны громкие взрывы". А также, что местные "слышали звук БПЛА на северной стороне Севастополя". 

Назначенный рф так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя михаил развожаев в телеграм-канале сообщил о "комбинированной атаке" и якобы сбитии двух БПЛА в районе Качи, а также о падении обломков в районе Орловки.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
krymКрым
sevastopolСевастополь