В оккупированном Донецке пылает: вероятно, есть "прилет" в нефтебазу

Ситуация в Крыму: между Черноморским и Межводным работает ПВО, в районе бухты Севастополя слышны взрывы – Крым.Реалии

Согласно данным издания "Крым. Реалии" и наблюдениям местных жителей, в оккупированном Крыму активизировались российские системы противовоздушной обороны, выстрелы были слышны между Черноморским и Межводным. Кроме того, прогермели выстрелы из бухты Севастополя. Российские официальные лица пока не комментировали эти инциденты.