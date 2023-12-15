В оккупированном Донецке пылает: вероятно, есть "прилет" в нефтебазу
Киев • УНН
В оккупированном Донецке горит нефтебаза, возможно, в результате обстрела
В оккупированном Донецке горячо - по предварительным данным, горит нефтебаза, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Типичный Донецк".
Детали
Telegram-канал обнародовал фото масштабного пожара, что вероятно является следствием "прилета".
Информацию о "прилете" по нефтебазе в Донецке подтверждает и Telegram-канал "Бердянск сегодня".
"Во временно оккупированном Донецке пылает нефтебаза", - говорится в сообщении.
Добавим
Ранее местные СМИ сообщили о работе ПВО между Черноморским и Межводным в оккупированном Крыму.
В оккупированном Донецке пылает: вероятно, есть "прилет" в нефтебазу
В оккупированном Донецке горит нефтебаза, возможно, в результате обстрела.
SAP выделит около 2 млн евро на локализацию своих продуктов в Украине - Минцифры
В следующем году компания SAP планирует инвестировать почти 2 млн евро в локализацию своих продуктов в Украине. В частности, недавно запустили решение SAP ERP для среднего бизнеса GROW with SAP. Украинские компании смогут бесплатно получать поддержку программного обеспечения и облачных сервисов от SAP до конца первого квартала 2024 года. По данным Минцифры общая сумма помощи за 2023-2024 годы составит более 65 миллионов евро.
Финляндия будет расследовать военные преступления российского боевика Петровского
Финляндия проводит предварительное расследование в отношении Яна Петровского, лидера российской неонацистской группы "Русич", по обвинению в военных преступлениях, совершенных на востоке Украины.
В Польше прокуратура расследует смерть украинки после родов
Украинка 1995 года рождения на 33-й неделе беременности попала в больницу города Кротишин 11 декабря. Поскольку ее состояние ухудшалось, врачи решили провести кесарево сечение.
Ситуация в Крыму: между Черноморским и Межводным работает ПВО, в районе бухты Севастополя слышны взрывы – Крым.Реалии
Согласно данным издания "Крым. Реалии" и наблюдениям местных жителей, в оккупированном Крыму активизировались российские системы противовоздушной обороны, выстрелы были слышны между Черноморским и Межводным. Кроме того, прогермели выстрелы из бухты Севастополя. Российские официальные лица пока не комментировали эти инциденты.
100 дней в должности: Умеров отчитался о работе Министерства обороны
Министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул ключевые достижения за 100 дней: быстрое развертывание новых военных технологий, прозрачные системы закупок, инициативы по диджитализации, целевые стратегии набора и рост отечественного производства вооружений. Детальный отчет по этим направлениям должен быть обнародован на следующей неделе.
Не простоял и двух дней: в Киеве неизвестные срезали дуб, посаженный в честь Романа Ратушного
Мемориальный дуб, высаженный в Киеве в честь украинского защитника Романа Ратушного, был срублен неизвестными вскоре после посадки. Местные коммунальные службы и меценаты обратились в правоохранительные органы с просьбой найти и привлечь к ответственности вандалов.
Украина ограничила временное пребывание коммерческих транспортных средств до 60 дней
Коммерческим транспортным средствам разрешено временное пребывание в Украине до 60 дней; пассажирским транспортным средствам - до 20 дней, как напоминает Государственная таможенная служба.
Вероятно, готовился заранее: депутат Батрин, взорвавший гранаты на Закарпатье, оставил предсмертную записку - журналист
Украинский депутат Сергей Батрин оставил предсмертную записку перед тем, как взорвать гранаты на заседании сельского совета в Закарпатье, в результате чего пострадали 26 человек.
Патроны и снаряды для гранатометов: Литва передала Украине новую партию военной помощи
Вооруженные силы Литвы отправили в Украину несколько миллионов патронов и несколько тысяч снарядов для переносных противотанковых гранатометов малой дальности.