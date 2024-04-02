В оккупированной Россией Абхазии упал военный вертолет Ми-24: экипаж выжил

В оккупированной рф Абхазии упал вертолет Ми-24 абхазского министерства обороны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Эхо Кавказа.

Детали

Инцидент произошел в селе Владимировка Гульрипского района. Отмечается, все три члена экипажа живы, рассказал командующий военно-воздушных сил самопровозглашенной Абхазии Адгур Гумба. Они доставлены в госпиталь, их жизни ничего не угрожает.

На место происшествия прибыл глава МЧС Лев Квициния. Сейчас специалисты выясняют причины катастрофы.

Напомним,

В прошлом месяце, военный вертолет рф Ми-8 разбился вблизи села Ровеньки в Белгородской области россии, в результате чего пострадал пилот.