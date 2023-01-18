В ОК "Юг" рассказали, как штормовая погода влияет на ситуацию на фронте
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В море продолжает свое пребывание корабельная группировка врага - 16 единиц, среди которых 6 ракетоносителей, а также подводная лодка. Однако, штурмовая погода вряд ли позволит осуществить пуски. Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, передает УНН.
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"Общий залп может составлять до 44 ракет. Это достаточно мощная подготовка, которая может свидетельствовать об обычной игре мышцами, поскольку штормовая погода вряд ли позволит осуществить пуски, хотя нельзя в абсолюте исключать такую угрозу", - сообщила Гуменюк.
Тем временем на суше, вдоль линии фронта, продолжается контрбатарейное противостояние, проинформировала спикер.
"Южный фронт сейчас пролегает по реке Днепр - это линия соприкосновения. Именно поэтому затруднена работа определенным образом. Штормовая погода, которая типична для этого времени года, отражается даже на суше, там, где берег реки", - добавила она.
По словам спикера, штормовая погода также отражается и на тактике действия врага. Она предположила, что неиспользованные "шахеды" как раз зависимы от этого ветра.
Напомним
Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук 17 января сообщил, что в Черном море - 6 вражеских ракетоносителей.