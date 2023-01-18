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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В ОК "Юг" рассказали, как штормовая погода влияет на ситуацию на фронте

Киев • УНН

 • 468729 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. В море продолжает свое пребывание корабельная группировка врага - 16 единиц, среди которых 6 ракетоносителей, а также подводная лодка. Однако, штурмовая погода вряд ли позволит осуществить пуски. Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, передает УНН.

В ОК "Юг" рассказали, как штормовая погода влияет на ситуацию на фронте

Цитата

"Общий залп может составлять до 44 ракет. Это достаточно мощная подготовка, которая может свидетельствовать об обычной игре мышцами, поскольку штормовая погода вряд ли позволит осуществить пуски, хотя нельзя в абсолюте исключать такую угрозу", - сообщила Гуменюк.

Тем временем на суше, вдоль линии фронта, продолжается контрбатарейное противостояние, проинформировала спикер.

"Южный фронт сейчас пролегает по реке Днепр - это линия соприкосновения. Именно поэтому затруднена работа определенным образом. Штормовая погода, которая типична для этого времени года, отражается даже на суше, там, где берег реки", - добавила она.

По словам спикера, штормовая погода также отражается и на тактике действия врага. Она предположила, что неиспользованные "шахеды" как раз зависимы от этого ветра.

Напомним

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук 17 января сообщил, что в Черном море - 6 вражеских ракетоносителей.

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