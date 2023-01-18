В ОК "Юг" рассказали, как штормовая погода влияет на ситуацию на фронте

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"Общий залп может составлять до 44 ракет. Это достаточно мощная подготовка, которая может свидетельствовать об обычной игре мышцами, поскольку штормовая погода вряд ли позволит осуществить пуски, хотя нельзя в абсолюте исключать такую угрозу", - сообщила Гуменюк.

Тем временем на суше, вдоль линии фронта, продолжается контрбатарейное противостояние, проинформировала спикер.

"Южный фронт сейчас пролегает по реке Днепр - это линия соприкосновения. Именно поэтому затруднена работа определенным образом. Штормовая погода, которая типична для этого времени года, отражается даже на суше, там, где берег реки", - добавила она.

По словам спикера, штормовая погода также отражается и на тактике действия врага. Она предположила, что неиспользованные "шахеды" как раз зависимы от этого ветра.

Напомним

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук 17 января сообщил, что в Черном море - 6 вражеских ракетоносителей.