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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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В ОК "Південь" розповіли, як штормова погода впливає на ситуацію на фронті

Київ • УНН

 • 468729 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. В морі продовжує своє перебування корабельне угруповання ворога - 16 одиниць, серед яких 6 ракетоносіїв, а також підводний човен. Однак, штормова погода навряд чи дозволить здійснити пуски. Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, передає УНН.

В ОК "Південь" розповіли, як штормова погода впливає на ситуацію на фронті

Цитата

"Загальний залп може складати до 44 ракет. Це досить потужна підготовка, яка може свідчити про звичайну гру м'язами, оскільки штурмова погода навряд чи дозволить здійснити пуски, хоча не можна в абсолюті виключати таку загрозу", - повідомила Гуменюк.

Тим часом на суші, вздовж лінії фронту, продовжується контрбатарейне протистояння, поінформувала речниця.

"Південний фронт наразі пролягає річкою Дніпро - це лінія зіткнення. Саме через це ускладнена робота певним чином. Штормова погода, яка типова для цієї пори року, відображається навіть на суходолі, там, де берег річки", - додала вона.

За словами речниці, штормова погода також відбивається і на тактиці дії ворога. Вона припустила, що невикористані "шахеди" якраз залежні від цього вітру.

Нагадаємо

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук 17 січня повідомив, що у Чорному морі - 6 ворожих ракетоносіїв.

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