В ОК "Південь" розповіли, як штормова погода впливає на ситуацію на фронті

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"Загальний залп може складати до 44 ракет. Це досить потужна підготовка, яка може свідчити про звичайну гру м'язами, оскільки штурмова погода навряд чи дозволить здійснити пуски, хоча не можна в абсолюті виключати таку загрозу", - повідомила Гуменюк.

Тим часом на суші, вздовж лінії фронту, продовжується контрбатарейне протистояння, поінформувала речниця.

"Південний фронт наразі пролягає річкою Дніпро - це лінія зіткнення. Саме через це ускладнена робота певним чином. Штормова погода, яка типова для цієї пори року, відображається навіть на суходолі, там, де берег річки", - додала вона.

За словами речниці, штормова погода також відбивається і на тактиці дії ворога. Вона припустила, що невикористані "шахеди" якраз залежні від цього вітру.

Нагадаємо

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук 17 січня повідомив, що у Чорному морі - 6 ворожих ракетоносіїв.