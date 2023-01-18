В ОК "Південь" розповіли, як штормова погода впливає на ситуацію на фронті
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. В морі продовжує своє перебування корабельне угруповання ворога - 16 одиниць, серед яких 6 ракетоносіїв, а також підводний човен. Однак, штормова погода навряд чи дозволить здійснити пуски. Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, передає УНН.
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"Загальний залп може складати до 44 ракет. Це досить потужна підготовка, яка може свідчити про звичайну гру м'язами, оскільки штурмова погода навряд чи дозволить здійснити пуски, хоча не можна в абсолюті виключати таку загрозу", - повідомила Гуменюк.
Тим часом на суші, вздовж лінії фронту, продовжується контрбатарейне протистояння, поінформувала речниця.
"Південний фронт наразі пролягає річкою Дніпро - це лінія зіткнення. Саме через це ускладнена робота певним чином. Штормова погода, яка типова для цієї пори року, відображається навіть на суходолі, там, де берег річки", - додала вона.
За словами речниці, штормова погода також відбивається і на тактиці дії ворога. Вона припустила, що невикористані "шахеди" якраз залежні від цього вітру.
Нагадаємо
Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук 17 січня повідомив, що у Чорному морі - 6 ворожих ракетоносіїв.