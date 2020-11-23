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В Офисе Зеленского взялись совершенствовать законодательство об организации судебной власти

В Офисе Зеленского взялись совершенствовать законодательство об организации судебной власти

Киев  •  УНН

 • 9768 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Офисе Президента Украины состоялось заседание рабочей группы, которая планирует как можно быстрее завершить и представить Президенту Украины Владимиру Зеленскому концепцию совершенствования законодательства об организации судебной власти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Под председательством заместителя руководителя Офиса Президента Украины Андрея Смирнова состоялось заседание рабочей группы по вопросам развития законодательства об организации судебной власти Комиссии по вопросам правовой реформы ... Было отмечено, что эта рабочая группа должна стать единственным консолидированным центром обсуждения и выработки путей дальнейшего развития законодательства в сфере правосудия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что члены рабочей группы согласились как можно быстрее завершить работу над концепцией совершенствования законодательства о судоустройстве, статусе судей, судопроизводстве и смежных правовых институтах и подать его на рассмотрение Главе государства.

Напомним, парламентарии приняли за основу законопроект, предусматривающий правовые основы прохождения службы в Службе судебной охраны.

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