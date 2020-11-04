Нардепи підтримали внесення змін в закон про судоустрій і статус суддів

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Парламентарі ухвалили за основу законопроект, яким передбачаються правові засади проходження служби у Службі судової охорони. Відповідне рішення підтримали 267 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Проект Закону №3935 розроблено з метою врегулювання правових засад організації проходження служби у Службі судової охорони, уточнення норм закону “Про судоустрій і статус суддів”.

Законопроект передбачає вимоги щодо проведення спеціальної перевірки при вирішенні питання призначення кандидатів на посаду судді, кандидатів у члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також необхідності здійснювати повідомлення про працюючих близьких осіб керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, уніфікації термінології.

Як повідомляв УНН раніше, Комітет з питань правової політики рекомендує Верховній Раді України прийняти за основу законопроекти про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

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