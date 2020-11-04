Нардепы поддержали внесение изменений в закон о судоустройстве и статусе судей
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Парламентарии приняли за основу законопроект, предусматривающий правовые основы прохождения службы в Службе судебной охраны. Соответствующее решение поддержали 267 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Проект Закона № 3935 разработан с целью урегулирования правовых основ организации прохождения службы в Службе судебной охраны, уточнения норм закона “О судоустройстве и статусе судей”.
Законопроект предусматривает требования о проведении специальной проверки при решении вопроса назначения кандидатов на должность судьи, кандидатов в члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, а также необходимости осуществлять сообщение о работающих близких лиц руководству органа, на должность в котором они претендуют, унификации терминологии.
Как сообщал УНН ранее, Комитет по вопросам правовой политики рекомендует Верховной Раде Украины принять за основу законопроекта о внесении изменений в Закон Украины “О судоустройстве и статусе судей”.