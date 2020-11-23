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В Офісі Зеленського взялись вдосконалювати законодавство про організацію судової влади

В Офісі Зеленського взялись вдосконалювати законодавство про організацію судової влади

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. В Офісі Президента України відбулося засідання робочої групи, яка планує якнайшвидше завершити та подати Президенту України Володимиру Зеленському концепцію удосконалення законодавства про організацію судової влади. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ОПУ.

“Під головуванням заступника керівника Офісу Президента України Андрія Смирнова відбулося засідання робочої групи з питань розвитку законодавства про організацію судової влади Комісії з питань правової реформи...Було наголошено, що ця робоча група має стати єдиним консолідованим центром обговорення та напрацювання шляхів подальшого розвитку законодавства у сфері правосуддя”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що члени робочої групи погодилися якнайшвидше завершити роботу над концепцією удосконалення законодавства про судоустрій, статус суддів, судочинство й суміжні правові інститути та подати її на розгляд Главі держави.

Нагадаємо, парламентарі ухвалили за основу законопроект, яким передбачаються правові засади проходження служби у Службі судової охорони.

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