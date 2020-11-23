В Офісі Зеленського взялись вдосконалювати законодавство про організацію судової влади

“Під головуванням заступника керівника Офісу Президента України Андрія Смирнова відбулося засідання робочої групи з питань розвитку законодавства про організацію судової влади Комісії з питань правової реформи...Було наголошено, що ця робоча група має стати єдиним консолідованим центром обговорення та напрацювання шляхів подальшого розвитку законодавства у сфері правосуддя”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що члени робочої групи погодилися якнайшвидше завершити роботу над концепцією удосконалення законодавства про судоустрій, статус суддів, судочинство й суміжні правові інститути та подати її на розгляд Главі держави.

Нагадаємо, парламентарі ухвалили за основу законопроект, яким передбачаються правові засади проходження служби у Службі судової охорони.