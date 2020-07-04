В Офисе Президента выразили сожаление касательно смерти старшего епископа УЕЦ Райчинца
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. В Офисе президента Украины Владимира Зеленского выразили соболезнования семье и близким умершего старшего епископа Украинской Евангельской Церкви Василия Райчинца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение ОПУ в Facebook.
“Умер выдающийся религиозный деятель, старший епископ Украинской Евангельской Церкви Василий Райчинец. Всегда будем помнить его весомый вклад в развитие Церкви, налаживания государственно-церковных отношений и межконфессионального взаимопонимания”, — отметили в Офисе Президента.
“Искренние соболезнования семье и близким Василия Федоровича, а также духовенство и верующим Украинской Евангельской Церкви. Светлая ему память”, — добавляется в сообщении.
Напомним, ранее предстоятель ПЦУ Епифаний сообщил, что умер председательствующий Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций Василий Райчинец.