В Офісі Президента висловили співчуття з приводу смерті старшого єпископа УЄЦ Райчинця
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. В Офісі президента України Володимира Зеленського висловили співчуття родині та близьким померлого старшого єпископа Української Євангельської Церкви Василя Райчинця. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення ОПУ у Facebook.
"Помер визначний релігійний діяч, старший єпископ Української Євангельської Церкви Василь Райчинець. Завжди пам’ятатимемо його вагомий внесок у розвиток Церкви, налагодження державно-церковних відносин і міжконфесійного взаєморозуміння", - відзначили в Офісі Президента.
"Щирі співчуття родині та близьким Василя Федоровича, а також духовенству й вірянам Української Євангельської Церкви. Світла йому пам'ять", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, раніше предстоятель ПЦУ Епіфаній повідомив, що помер головуючий Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій Василь Райчинець.