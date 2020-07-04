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Помер головуючий Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій

Помер головуючий Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Помер старший єпископ Української Євангельської Церкви, головуючий Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій Василь Райчинець. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній, передає УНН.

"З глибоким сумом сьогодні дізнався про те, що завершилося земне життя і відійшов до вічності старший єпископ Української Євангельської Церкви Василь Федорович Райчинець, який останні півроку також був черговим головуючим у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій", - написав він.

Епіфаній висловив співчуття родині померлого, громаді, та усім, "хто поділяє біль утрати".

"Нехай Всемилостивий Господь прийме його серед дітей Своїх! Вічна йому пам’ять", - резюмував предстоятель ПЦУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ПЦУ прокоментувала твердження про те, що "нехрещеним людям - не можна до храму"

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