Помер головуючий Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій

"З глибоким сумом сьогодні дізнався про те, що завершилося земне життя і відійшов до вічності старший єпископ Української Євангельської Церкви Василь Федорович Райчинець, який останні півроку також був черговим головуючим у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій", - написав він.

Епіфаній висловив співчуття родині померлого, громаді, та усім, "хто поділяє біль утрати".

"Нехай Всемилостивий Господь прийме його серед дітей Своїх! Вічна йому пам’ять", - резюмував предстоятель ПЦУ.

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