Умер председатель Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Умер старший епископ Украинской Евангельской Церкви, председательствующий Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций Василий Райчинец. Об этом на своей странице в Facebook сообщил митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний, передает УНН.
“С глубокой скорбью сегодня узнал о том, что завершилась земная жизнь и отошел к вечности старший епископ Украинской Евангельской Церкви Василий Федорович Райчинец, который последние полгода также был очередным председательствующим Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций”, — написал он.
Епифаний выразил соболезнования семье умершего, общине, и всем, “кто разделяет боль утраты”.
“Пусть Всемилостивый Господь примет его среди детей Своих Вечная ему память”, — резюмировал предстоятель ПЦУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПЦУ прокомментировала утверждение о том, что “некрещеным людям — нельзя храма”