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Умер председатель Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций

Умер председатель Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций

Киев  •  УНН

 • 16317 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Умер старший епископ Украинской Евангельской Церкви, председательствующий Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций Василий Райчинец. Об этом на своей странице в Facebook сообщил митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний, передает УНН.

“С глубокой скорбью сегодня узнал о том, что завершилась земная жизнь и отошел к вечности старший епископ Украинской Евангельской Церкви Василий Федорович Райчинец, который последние полгода также был очередным председательствующим Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций”, — написал он.

Епифаний выразил соболезнования семье умершего, общине, и всем, “кто разделяет боль утраты”.

“Пусть Всемилостивый Господь примет его среди детей Своих Вечная ему память”, — резюмировал предстоятель ПЦУ.

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