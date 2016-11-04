В офисе омбудсмена сообщили, когда В.Лутковская сможет посетить СИЗО в Крыму

"Валерия Лутковская готова въехать в Крым сразу после получения положительного ответа от российской коллеги", - говорится в сообщении.

Напомним, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская продолжает переговоры с российской коллегой Татьяной Москальковой о посещении следственных изоляторов и пенитенциарных учреждений в оккупированном Крыму. В настоящее время окончательное решение российской стороны не принято.

В августе офис украинского омбудсмена сообщал о возможности посетить СИЗО в Симферополе с целью мониторинга условий содержания заключенных.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время рабочей поездки в оккупированный Крым в мае текущего года посетила СИЗО в Симферополе. Т.Москалькова тогда заявила, что уголовно-исполнительная система на полуострове "полностью разрушена".

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".