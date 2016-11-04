В офісі омбудсмена повідомили, коли В.Лутковська зможе відвідати СІЗО у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. В офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини повідомили, що Валерія Лутковська поїде до Криму відразу після позитивної відповіді російської колеги Тетяни Москалькової щодо спільного відвідання СІЗО на окупованому півострові, повідомляє УНН з посиланням на "Крим.Реалії".
“Валерія Лутковська готова в’їхати в Крим відразу після отримання позитивної відповіді від російської колеги”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська продовжує переговори з російською колегою Тетяною Москальковою про відвідування слідчих ізоляторів і пенітенціарних установ в окупованому Криму. У даний час остаточне рішення російської сторони не прийнято.
У серпні офіс українського омбудсмена повідомляв про можливість відвідати СІЗО в Сімферополі з метою моніторингу умов утримання ув’язнених.
Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова під час робочої поїздки в окупований Крим в травні поточного року відвідала СІЗО в Сімферополі. Т.Москалькова тоді заявила, що кримінально-виконавча система на півострові “повністю зруйнована”.
Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це “відновленням історичної справедливості”.