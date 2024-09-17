В Офисе Президента обсудили цели Глобальной коалиции украинских студий

Заместитель руководителя Офиса Президента Елена Ковальская, советник - уполномоченный Президента по вопросам Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта Ольга Будник, и постоянный представитель Президента в АР Крым Тамила Ташева провели онлайн-встречу с представителями иностранных учебных заведений, дипломатических учреждений и общественных организаций о деятельности Глобальной коалиции украинских студий. Об этом сообщили в Офисе президента, передает УНН.

Детали

Елена Ковальская отметила, что частью проекта должны стать крымскотатарские студии, подчеркнув, что Крым является неотъемлемой частью Украины. «Мы хотим, чтобы лидеры украинского студенчества в мире имели поддержку Украинского государства. И поэтому мы создаем эту коалицию с целью координации и тесного взаимодействия с государством. Это наше общее видение такой поддержки», - заявила она.

Ольга Будник подчеркнула, что Глобальную коалицию создают при поддержке первой леди Елены Зеленской и по инициативе Министерства иностранных дел, Министерства образования и науки, Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта, Украинского института и офиса Крымской платформы. «Когда мы создали эту коалицию, мы объединили все усилия здесь, в Украине, чтобы украиноведение в мире стало как можно более популярным. Важно понимать, что в рамках этой коалиции мы также хотим предоставлять основные месседжи, которые важно распространять по всему миру», - отметила она.

Тамила Ташева отметила, что в рамках саммита международной Крымской платформы состоялась одна из панелей, на которой Елена Зеленская призвала государства-участники Крымской платформы присоединиться к этой инициативе. «Сейчас мы нарабатываем возможность создания проектного офиса, чтобы, в частности, контактировать с участниками Крымской платформы, которые, надеемся, в различных форматах будут оказывать поддержку коалиции», - добавила Ташева.

Дополнение

Глобальная коалиция будет способствовать популяризации знаний об Украине, включая крымских татар и другие коренные народы, а также координировать соответствующие инициативы в рамках государственной политики.

Предусмотрено три уровня участия в проекте. На базовом уровне иностранные учебные заведения смогут открывать и расширять курсы по украинскому языку и культуре, а также проводить публичные мероприятия по украиноведению. Средний уровень предусматривает сотрудничество с украинскими высшими учебными заведениями, проведение выставок, презентаций и привлечение специалистов по украинистике. На высоком уровне возможна организация отдельной кафедры или центра украинистики, студийных визитов в Украину, конференций, круглых столов, конкурсов проектов или летних школ.

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