В Офісі Президента обговорили цілі Глобальної коаліції українських студій
Київ • УНН
Представники Офісу Президента провели онлайн-зустріч щодо діяльності Глобальної коаліції українських студій. Проєкт має на меті популяризувати знання про Україну та координувати відповідні ініціативи в межах державної політики.
Заступниця керівника Офісу Президента Олена Ковальська, радниця – уповноважена Президента з питань Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник, та постійна представниця Президента в АР Крим Таміла Ташева провели онлайн-зустріч із представниками іноземних закладів освіти, дипломатичних установ та громадських організацій щодо діяльності Глобальної коаліції українських студій. Про це повідомили в Офісі президента, передає УНН.
Деталі
Олена Ковальська зазначила, що частиною проєкту мають стати кримськотатарські студії, підкресливши, що Крим є невід'ємною частиною України. "Ми хочемо, щоб лідери українського студентства у світі мали підтримку Української держави. І тому ми створюємо цю коаліцію з метою координації та тісної взаємодії з державою. Це наше загальне бачення такої підтримки", — заявила вона.
Ольга Будник підкреслила, що Глобальну коаліцію створюють за підтримки першої леді Олени Зеленської та за ініціативою Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти і науки, Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, Українського інституту та офісу Кримської платформи. "Коли ми створили цю коаліцію, ми об’єднали всі зусилля тут, в Україні, щоб українознавство у світі стало якомога популярнішим. Важливо розуміти, що в межах цієї коаліції ми також хочемо надавати основні меседжі, які важливо поширювати по всьому світу", — зазначила вона.
Таміла Ташева наголосила, що в межах саміту міжнародної Кримської платформи відбулася одна з панелей, на якій Олена Зеленська закликала держави-учасниці Кримської платформи долучитися до цієї ініціативи. "Зараз ми напрацьовуємо можливість створення проєктного офісу, щоб, зокрема, контактувати з учасниками Кримської платформи, які, сподіваємося, у різних форматах надаватимуть підтримку коаліції", — додала Ташева.
Доповнення
Глобальна коаліція сприятиме популяризації знань про Україну, включно з кримськими татарами та іншими корінними народами, а також координуватиме відповідні ініціативи в межах державної політики.
Передбачено три рівні участі в проєкті. На базовому рівні іноземні заклади освіти зможуть відкривати та розширювати курси з української мови та культури, а також проводити публічні заходи з українознавства. Середній рівень передбачає співпрацю з українськими закладами вищої освіти, проведення виставок, презентацій та залучення фахівців з україністики. На високому рівні можлива організація окремої кафедри чи центру україністики, студійних візитів до України, конференцій, круглих столів, конкурсів проєктів чи літніх шкіл.
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