В офис губернатора Нью-Йорка направили взрывное устройство - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что в его офис было направлено взрывное устройство. Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.
"Устройство направили и в мой офис на Манхэттене, нас об этом только что информировали", - сказал он.
Кроме того, по информации ТАСС, взрывное устройство, обнаруженное в среду в здании Time Warner Center, оказалось самодельной бомбой.
"Устройство было бомбой кустарного изготовления", - отметил специальный агент ФБР Брайан Паарманн.
В этом же пакете, добавил он, находился белый порошок неизвестного состава.
"Сейчас проводятся исследования этого вещества. Комната для сортировки почтовой корреспонденции, где был обнаружен пакет, изолированна", - добавил агент.
По его словам, взрывное устройство будет изучено в специальной лаборатории ФБР.
Напомним, в Нью-Йорке эвакуировали сотрудников из офиса телекомпании CNN.
Ранее правоохранители нашли взрывное устройство в доме супругов экс-госсекретаря и бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и 42-го президента США Билла Клинтона.
Кроме того, два взрывных устройства были найдены в почте, направленной в офисы бывшего президента США Барака Обамы и бывшего государственного секретаря Хиллари Клинтон.