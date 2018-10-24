В офіс губернатора Нью-Йорка направили вибуховий пристрій - ЗМІ

"Пристрій направили і в мій офіс на Манхеттені, нас про це тільки що інформували", - сказав він.

Крім того, за інформацією ТАСС, вибуховий пристрій, виявлений в середу в будівлі Time Warner Center, виявився саморобною бомбою.

"Пристрій був бомбою кустарного виготовлення", - зазначив спеціальний агент ФБР Брайан Паарманн.

У цьому ж пакеті, додав він, знаходився білий порошок невідомого складу.

"Зараз проводяться дослідження цієї речовини. Кімната для сортування поштової кореспонденції, де був виявлений пакет, ізольована", - додав агент.

За його словами, вибуховий пристрій буде вивчено в спеціальній лабораторії ФБР.

Нагадаємо, у Нью-Йорку евакуювали співробітників з офісу телекомпанії CNN.

Раніше правоохоронці знайшли вибуховий пристрій в домі подружжя екс-держсекретаря та колишнього кандидата в президенти США Гілларі Клінтон і 42-го президента США Білла Клінтона.

Крім того, два вибухових пристрої були знайдені у пошті, надісланій в офіси колишнього президента США Барака Обами та колишнього державного секретаря Гілларі Клінтон.