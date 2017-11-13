В одном из районов Киева будет патрулировать муниципальная стража
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Подольском районе Киева начинает действовать муниципальная стража, вместе с полицией будет обеспечивать правопорядок. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Подольской районной администрации в Киеве Валентин Мондриевский, передает УНН.
"Муниципальная охрана начинает работу в Подольском районе", - написал он.
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"Для совместной работы в обеспечении правопорядка, безопасности дорожного движения и предупреждению преступлений объединились в сотрудничестве с полицией и общественным формированием "Муниципальная стража" - подписали трехсторонний меморандум о партнерстве. Обсудили дальнейшие совместные шаги сотрудничества и помощи. Начинаем с Андреевского спуска и центральной части района, а дальше - охватим всю территорию", - написал Мондриевский.