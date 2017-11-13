В одном из районов Киева будет патрулировать муниципальная стража

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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 27839 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 61417 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 80657 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 86313 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 67151 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 100484 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100968 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 133376 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
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Актуальное
В одном из районов Киева будет патрулировать муниципальная стража

В одном из районов Киева будет патрулировать муниципальная стража

Киев  •  УНН

 • 11925 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Подольском районе Киева начинает действовать муниципальная стража, вместе с полицией будет обеспечивать правопорядок. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Подольской районной администрации в Киеве Валентин Мондриевский, передает УНН.

"Муниципальная охрана начинает работу в Подольском районе", - написал он.

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"Для совместной работы в обеспечении правопорядка, безопасности дорожного движения и предупреждению преступлений объединились в сотрудничестве с полицией и общественным формированием "Муниципальная стража" - подписали трехсторонний меморандум о партнерстве. Обсудили дальнейшие совместные шаги сотрудничества и помощи. Начинаем с Андреевского спуска и центральной части района, а дальше - охватим всю территорию", - написал Мондриевский.

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