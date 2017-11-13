В одному з районів Києва патрулюватиме муніципальна варта

“Муніципальна охорона починає роботу в Подільському районі”, — написав він.

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“Задля спільної роботи в забезпеченні правопорядку, безпеки дорожнього руху та попередженню злочинів об’єдналися у співпраці з поліцією та громадським формуванням „Муніципальна варта“ — підписали тристоронній меморандум про партнерство. Обговорили подальші спільні кроки співпраці та допомоги. Починаємо з Андріївського узвозу та центральної частини району, а далі — охопимо всю територію,” — написав Мондрієвський.