В одному з районів Києва патрулюватиме муніципальна варта
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Подільському районі Києва починає діяти муніципальна варта, яка разом з поліцією забезпечуватиме правопорядок. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Подільської районної адміністрації в Києві Валентин Мондрієвський, передає УНН.
“Муніципальна охорона починає роботу в Подільському районі”, — написав він.
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“Задля спільної роботи в забезпеченні правопорядку, безпеки дорожнього руху та попередженню злочинів об’єдналися у співпраці з поліцією та громадським формуванням „Муніципальна варта“ — підписали тристоронній меморандум про партнерство. Обговорили подальші спільні кроки співпраці та допомоги. Починаємо з Андріївського узвозу та центральної частини району, а далі — охопимо всю територію,” — написав Мондрієвський.