В одном из кафе в центре Киева взорвали гранату - Кличко
Киев • УНН
В центре Киева на улице Рейтарской произошел взрыв гранаты в одном из кафе. Мэр Виталий Кличко сообщил, что экстренные службы направляются на место инцидента, детали выясняются.
В Киеве неизвестные, вероятно взорвали гранату в центре города. Об этом заявил городской голова столицы Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
По словам Кличко, инцидент произошел на улице Рейтарской, что в Шевченковском районе города.
На улице Рейтарской, в одном из кафе, по предварительной информации, взорвали гранату. Экстренные службы направляются на место. Детали - позже
Дополнение
По уточненной информации, в результате срабатывания учебной гранаты произошло задымление в помещении.
"Пострадавших и разрушений нет", - заметил городской голова.