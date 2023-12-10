В Одесской области взрывы, работает ПВО
Киев • УНН
В Одесской области прогремели взрывы. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.
Взрывы прогремели в Одесской области, сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Силах обороны юга, передает УНН.
Детали
Других подробностей нет. Местные власти ситуацию не комментировали ситуацию.
Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: российские войска пытаются истощить украинские системы ПВО, запуская ракеты-приманки - ISW
В Одесской области взрывы, работает ПВО
В Одесской области прогремели взрывы. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.
Пообщался с артиллеристами и пехотинцами: командующий ВС Швеции генерал Бюден посетил передовую
Командующий Вооруженных сил Швеции генерал Микаэль Бюден посетил украинских военных, которых тренирует Швеция, и высоко оценил их боевую работу.
Зеленский провел разговор с Орбаном на церемонии президентской инаугурации в Аргентине
Во время своего визита в Аргентину президент Украины Зеленский встретился с премьер-министром Венгрии Орбаном и новоизбранным президентом Аргентины Хавьером Милеем.
Кольцо стоимостью 750 тыс евро, потерянное в отеле Ritz Paris, нашли в мешке для пылесоса
Бриллиантовое кольцо стоимостью 750 000 евро, потерянное в отеле Ritz Paris, было найдено в мешке для пылесоса после того, как его владелец, малазийский бизнес-менеджер, заявил о пропаже.
Вифлеемский огонь прибыл в Украину: его передали словацкие скауты закарпатским пластунам
Вифлеемский огонь мира был передан украинским скаутам словацкими скаутами и будет передан церквям и детским домам в Украине, символизируя добрые дела и поддержку.
Иранская правозащитница Наргес Мохаммади получила Нобелевскую премию мира
Заключенная в Иране активистка Наргес Мохаммади получила Нобелевскую премию мира, а ее дети приняли награду от ее имени в Осло. Мохаммади получила признание за борьбу против угнетения женщин и защиту прав человека в Иране.
Зеленский из Аргентины провел телефонный разговор с Макроном: президенты обсудили новый французский оборонный пакет
Президент Украины Зеленский обсудил по телефону с президентом Франции Макроном новый французский оборонный пакет и военные потребности. Зеленский также поблагодарил Макрона за подготовку к приему украинских пилотов, в рамках программы тренировки на самолетах F-16, и обсудил усилия Украины по вступлению в ЕС.
Север Донецкой области обесточен, сработала автоматика защиты на Славянской ТЭС
Автоматическая защита на Славянской ТЭС вызвала отключение электроэнергии в северной части Донецкой области, но позже ДТЭК восстановил электроснабжение.
Зеленский в Аргентине встретился с президентами трех латиноамериканских стран
Во время своего визита в Аргентину президент Украины Зеленский встретился с президентами Парагвая, Уругвая и Эквадора. Лидеры стран стран обсудили ряд вопросов, среди которых: поддержка, сотрудничество и возможность проведения саммита Украина-Латинская Америка.
Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины
Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины, сменив на этом посту Альберто Фернандеса, а Виктория Вильярруэль стала вице-президентом.