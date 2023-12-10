В Одесской области взрывы, работает ПВО

Иранская правозащитница Наргес Мохаммади получила Нобелевскую премию мира

Заключенная в Иране активистка Наргес Мохаммади получила Нобелевскую премию мира, а ее дети приняли награду от ее имени в Осло. Мохаммади получила признание за борьбу против угнетения женщин и защиту прав человека в Иране.