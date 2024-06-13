В Одесской области во время проведения следственных действий по факту убийства подростка в одном из сел области произошел конфликт между полицейскими и родственниками погибшего. В полиции инициировали служебное расследование. На момент расследования причастных к инциденту полицейских отстранили от работы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

12 июня Telegram-канал "Одесса INFO„ обнародовал видео, на котором, как отмечается, "местные устроили бунт из-за убийства 15-летнего парня".

В областной Нацполиции сообщили, что во время проведения следственных действий по факту убийства подростка в одном из сел Любашевской ОТГ произошел конфликт между полицейскими и родственниками погибшего.

"На время проведения служебного расследования причастные к происшествию работники отстранены от исполнения служебных обязанностей. В ходе расследования действиям всех участников конфликта будет дана правовая оценка", - говорится в заявлении полиции.

Также правоохранители заверили, что расследование контролирует руководство. По его результатам будут приняты соответствующие меры.

Контекст

Ночью 10 июня в одном из сел Любашевской ОТГ Подольского района Одесской области 17-летний несовершеннолетний из другой области нанес смертельные удары ножом 15-летнему парню.

Инцидент произошел на автобусной остановке. Когда мимо группы подростков проходили двое 15-летних местных юношей, злоумышленник попросил у них закурить, но получил отказ. На такой ответ он разозлился и нанес удары ножом одному из подростков. Второй, который пытался оттолкнуть нападавшего от товарища, тоже получил удар ножом по ноге. В дальнейшем парень с места скрылся.

Предварительно, смерть подростка наступила в результате множественных открытых ран грудной клетки. Другой пострадавший, 15-летний товарищ погибшего, получил ранения в виде резаной раны ноги.

Злоумышленника полицейские разыскали у товарища. Ему сообщено о подозрении в умышленном убийстве и умышленном легком телесном повреждении. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.