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На Одещині під час розслідування вбивства підлітка стався конфлікт між правоохоронцями та родичами: що відомо

На Одещині під час розслідування вбивства підлітка стався конфлікт між правоохоронцями та родичами: що відомо

Київ • УНН

 • 12528 перегляди

Під час розслідування вбивства підлітка в одному з сіл Одеської області між співробітниками поліції та родичами загиблого виник конфлікт, який призвів до службового розслідування та відсторонення від роботи причетних до нього співробітників.

На Одещині під час проведення слідчих дій за фактом вбивства підлітка  в одному із сіл області стався конфлікт між поліцейськими та родичами загиблого. У поліції ініціювали  службове розслідування. На момент розслідування причетних до інциденту поліцейських відсторонили від роботи. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону. 

Деталі 

12 червня Telegram-канал "Одесса INFO" оприлюднив відео, на якому, як зазначається, "місцеві влаштували бунт через вбивство 15-річного хлопця". 

В обласній Нацполіції повідомили, що під час проведення слідчих дій за фактом вбивства підлітка в одному з сіл Любашівської ОТГ стався конфлікт між поліцейськими та родичами загиблого. 

"На час проведення службового розслідування причетні до події працівники відсторонені від виконання службових обов’язків. У ході розслідування діям всіх учасників конфлікту буде надана правова оцінка", - йдеться у заяві поліції. 

Також правоохоронці запевнили, що розслідування контролює керівництво. За його результатами будуть вжиті відповідні заходи.

Контекст 

Вночі 10 червня в одному з сіл Любашівської ОТГ Подільського району Одеської області 17-річний неповнолітній з іншої області завдав смертельних ударів ножем 15-річному хлопцю. 

Інцидент стався на автобусній зупинці. Коли повз групи підлітків  проходили двоє 15-річних місцевих юнаків, зловмисник попросив у них закурити, але отримав відмову. На таку відповідь він розлютився і завдав ударів ножем одному з підлітків. Другий, який намагався відштовхнути нападника від товариша, теж отримав удар ножем по нозі. Надалі хлопець з місця втік. 

Попередньо, смерть підлітка настала внаслідок множинних відкритих ран грудної клітини. Інший постраждалий, 15-річний товариш загиблого, отримав поранення у вигляді різаної рани ноги.

Зловмисника поліцейські розшукали у товариша. Йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві та умисному легкому тілесному ушкодженні.  Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

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