В Одесской области прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности 18 августа
Киев • УНН
Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Одесской области 18 августа. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.
В Одесской области на 18 августа прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности на открытых местностях по всей области. Об этом сообщили в Гидрометеорологическом центре Черного и Азовского морей, передает УНН.
Детали
"В Одесской области погодные условия будут способствовать преимущественно высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня)", - говорится в сообщении.
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